380 ondernemers uit dorpen in Vijfheerenlanden slaan handen ineen: ‘Samen staan we een stuk sterker’

do 6 apr. 2023, 10:43

VIJFHEERENLANDEN • Zo’n 380 ondernemers uit Meerkerk, Ameide en Lexmond hebben de handen ineen geslagen en vormen samen de Vereniging Ondernemend Vijfheerenlanden (VOV).

VOV is een overkoepelende vereniging van vijf ondernemersverenigingen uit de dorpen binnen de gemeente Vijfheerenlanden. “En we hopen eigenlijk dat ondernemers uit andere dorpen, zoals Schoonrewoerd, Hei en Boeicop , Zijderveld en Everdingen ook nog aan willen sluiten”, stelt secretaris Kees Nomen.

Afstand verkleinen

Het grootste doel van de vereniging is om de afstand tussen de dorpen en de lokale politiek te verkleinen. “Want dat is nodig”, vertellen Nomen, medebestuurslid en Termeise ondernemer Peter de Jong en Martie Hakkesteegt vanuit de SBBZ in Meerkerk.

“Toen wij nog onder Zederik vielen, kwam je de wethouders nog regelmatig tegen en dronken we eens in de zoveel tijd een kop koffie om bij te praten. We konden dan aangeven wat er speelde in het dorp en hadden dan ook het idee dat er iets werd gedaan met onze opmerkingen. Nu we onder de gemeente Vijfheerenlanden vallen, die natuurlijk een stuk groter is, zijn de lijntjes niet meer zo kort.”



De bedoeling is dat de vereniging minimaal eens per kwartaal bijeen komt om informatie te vergaren. Nomen: “We kunnen dan nagaan of er problemen zijn die zich in meerdere dorpen voordoen. Als er onderwerpen zijn die op meerdere plekken spelen, kunnen we kijken naar een oplossing die voor iedereen werkt. Samen staan we sterker en hebben we een goed verhaal richting de gemeente. Diezelfde gemeente heeft ook positief gereageerd op het initiatief. Het is de bedoeling dat we minimaal twee keer per jaar met hen om de tafel gaan om te vertellen wat er allemaal speelt.”

Verkeer en woningbouw

Nomen en De Jong noemen onder meer verkeerssituaties en de woningbouw als voorbeelden. “Als er een weg wordt afgesloten in het ene dorp, kan dat gevolgen hebben voor het andere dorp. We hebben het idee dat degene die daar een besluit over neemt niet altijd goed op de hoogte is van de exacte situatie. Wij zijn dat met z’n allen wel en kunnen in die gevallen misschien met een oplossing komen waar minder mensen last van hebben.”

Men vervolgt: “Uiteindelijk is het ons doel om de leefbaarheid in de dorpen te waarborgen. Daarom zou het ook mooi zijn als ondernemers uit andere kernen zich ook bij ons aansluiten. We hebben niet de illusie dat we alles op kunnen lossen, maar doordat we dus ook structureel overleggen met de gemeente kunnen we in ieder geval de druk erop houden. We hopen dat dit er ook aan bijdraagt om bepaalde processen, bijvoorbeeld het bouwen van woningen en het ontwikkelen van bedrijfsterreinen een beetje te versnellen.”

