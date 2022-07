Isis Versluis focust zich voorlopig op het mountainbiken

28 jul, 18:00

MEERKERK • ‘Alleskunner’ Isis Versluis ziet Mathieu van der Poel als haar grote voorbeeld en concentreert zich voorlopig op het mountainbiken en veldrijden.

Isis Versluis kende een prima voorseizoen. Door een virusinfectie ging het even wat minder, maar inmiddels heeft de 13-jarige Meerkerkse de vorm weer te pakken en richt ze zich op zaterdag 24 september, als in Oldebroek het NK-Mountainbike wordt verreden.

Isis verdedigt in Gelderland haar in 2021 gewonnen nationale titel. “Het wordt moeilijk. Mijn grootste concurrente is Zoë Brakke. Niet alleen omdat zij in het tussenklassement van de Landelijke Jeugdcompetitie net boven mij staat, maar ook omdat het haar thuisbaan is. Ze komt uit Staphorst en fietst wekelijks in Oldebroek. Ik heb er ook een paar keer gereden, maar ik ken natuurlijk niet alle bochten en keien op deze technische baan.”

Supervet

De alleskunner lacht bescheiden. “Vorige week zondag stond er niets op het programma en zijn we spontaan naar Sittard afgereisd. We hebben het prachtige Watersley Sports & Talentpark verkend. Je kan daar een supervette sprong maken. Dit mountainbikeparcours stond al een tijdje op mijn lijstje. Het was genieten.”

Isis pikte in Limburg bij het NK Pumptrack en passant ook nog een zilveren medaille mee. “Op een geleende BMX-fiets ging het best lekker. Na een paar snelle kwalificaties en een mooie halve finale streed ik voor het goud. Helaas was een zeer geoefende BMX-er mij te rap af op dit voor mij vrij onbekende onderdeel van de wielersport.”

Meer bewegen

Haar aangeschoven vader Arjan knikt. “De KNWU probeert de jeugd kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van de wielersport. Pumptrack is een vrij jonge discipline en in eerste instantie bedoeld puur voor de ‘fun’. Peuters die net kunnen lopen, rijden er al op hun stepje. Voor de wat ouderen, maar ook voor volwassenen is de baan met veel bochten en verre sprongen een flinke uitdaging. En dat is ook precies de bedoeling, want de KNWU wil de jeugd meer en meer uitdagen om nog meer te bewegen.”

Sportklas

Die prikkel heeft de tweedejaars VWO-leerlinge niet meer nodig. “Ik fiets dagelijks een uur van en naar het Fortes Lyceum in Gorinchem. Daarnaast zit ik in een zogenaamde sportklas, met drie extra sportlessen per week. Nadat het huiswerk is gedaan, sport ik elke avond. Op maandagavond heb ik krachttraining, de andere avonden zit ik op de fiets.”

De liefde voor de tweewieler begon zo’n vijf jaar geleden. “Op een toen ook geleende fiets van mijn neef Daan reed ik mee in de wintercompetitie van Jan van Arckel in Noordeloos. Ik werd zesde, een week later tweede en daarna heb ik alle wedstrijden gewonnen. Voor mijn verjaardag heb ik lang getwijfeld wat ik wilde hebben als cadeautje, maar toen ik eenmaal voor een mountainbike koos was ik snel verkocht.”

“Ik heb de gymvereniging, waar ik goed heb leren vallen en opstaan, vaarwel gezegd. In de wintermaanden doe ik aan veldrijden en de wintercompetitie. In de zomer zit ik op de mountainbike en de wielrenfiets. Op de weg gaat het ook steeds beter en sneller. Op het NK in Nijverdal werd ik zevende tussen de beste meiden van het land. Maar voorlopig haal ik de meeste voldoening uit het mountainbiken. Een goede basis en uitstekend te combineren met andere disciplines”, knipoogt Isis, die voorzichtig niemand minder dan Mathieu van der Poel als grote voorbeeld ziet.