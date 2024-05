Kapotte turbo Simply Green

LOERBEEK/BRANDWIJK • De eerste wedstrijd (na twee afgelastingen) voor de nationale competitie in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO heeft tractorpullingteam Simply Green zaterdag de derde plaats opgeleverd.

Laurens den Boer kreeg in de finale te kampen met een kapotte turbo, waardoor Simply Green op 55.83 meter strandde. Secret of the Valley pakte de zege met een fullpull en Red Impact (Zijderveld) eindigde met 59.60 meter als tweede.

De volgende wedstrijd is zaterdag 8 juni in Stroe.