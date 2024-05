• De amateurs koersten in de regen.

Niels Bongers zesde in Omloop Biesbosch

WERKENDAM/REGIO • Niels Bongers uit Giessenburg is zaterdag zesde geworden in de in en rond Werkendam verreden Omloop van de Biesbosch (Sportklasse). De winst ging naar Marc Borst (Utrecht), die samen met stadgenoot Thijs de Boer het peloton voorbleef.

In de gezamenlijke koers van de amateurs en junioren ging de winst naar Twan Brusselman uit ‘t Harde. Gert van der Grijn (Ameide) werd veertiende, Joris Peursum (Giessenburg) 26e en Tim Verwolf (Langerak) 27e.

Het veld elite- en belofterenners maakte er een levendige koers van, die werd gewonnen door Casper Noorloos (Breda). Delano Swenne (Heukelum, 13e) en Niels Boogerd (Meerkerk, 38e) waren de beste geklasseerde regiorenners.