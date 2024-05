Jan-Kees van Asperen wederom clubkampioen van TaLaNi

ma 20 mei 2024, 15:08

NIEUWPOORT/LANGERAK • Jan-Kees van Asperen heeft de clubtitel van tafeltennisvereniging TaLaNi geprolongeerd.

Dat ging niet gemakkelijk, want zowel in de halve finale als in de eindstrijd had Van Asperen zijn handen meer dan vol aan zijn tegenstanders.

Roy den Hartog werd tweede en Vincent de Gelder pakte de derde plek ten koste van de verrassende Rick Ouwerkerk.