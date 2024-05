Triade 1 gaat thuis kansloos ten onder tegen de koploper

NIEUWPOORT • De korfballers van Triade uit Nieuwpoort hebben de veldcompetitie hervat met een thuisnederlaag tegen koploper Paal Centraal 1. Het werd 8-15 na een slappe start van Triade.

De ploeg wist op voorhand al dat het lastig ging worden tegen de gedreven studenten uit Delft, en mede door het late tijdstip, samen met de warmte van de dag, beloofde het allesbehalve een mooie wedstrijd te worden. Triade 1 kon in het eerste bedrijf geen enkel moment overtuigen en zag de score oplopen naar een 0-9 achterstand. Er mistte scherpte, tempo en de passing was onder de maat. Ook aanvallend zat het geluk niet mee en bleven de doelpunten lang uit. Daarnaast konden de Nieuwpoortse korfballers ook geen blok vormen om de Delftse aanvallen te weren.

Het was helaas al snel duidelijk dat het een verloren zaak was en restte er niet anders dan de schade te beperken. In het tweede bedrijf viel pas het eerste doelpunt aan de kant van de groen-witte formatie, waarna Triade eindelijk weer begon met korfballen. Voor Paal Centraal was de buit allang binnen en nam het wat gas terug. Dit zorgde ervoor dat Triade, mede door het uitstekend invallen van de wisselspelers, de tweede helft won, maar niet meer kon voorkomen dat de wedstrijd uiteindelijk verloren werd. Over twee weken mag Triade 1 zich op maken voor revanche, want dan is de return in Delft.