• Yens de Vor was de eerste jongen in Alphen a/d Rijn.

Yens de Vor (Meerkerk) vierde in NK-kwalificatiekoers

1 uur geleden

Sport 151 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALPHEN A/D RIJN • Jan van Arckel-jeugdrenner Yens de Vor uit Meerkerk is zondag in zijn leeftijdscategorie vierde (eerste jongen) geworden in de jeugdronde van Alphen a/d Rijn, die gold als NK-kwalificatiewedstrijd.

In categorie 4 eindigde zijn dorpsgenoot Zeb Mesker als 24e.