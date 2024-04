Jongens B1 van WIK uit Groot-Ammers ongeslagen kampioen in 1e klasse

GROOT-AMMERS • Het team van jongens B1 van volleybalvereniging VC WIK uit Groot-Ammers is onder leiding van de coaches Tim Sterrenburg en Dirk de With ongeslagen kampioen geworden in de 1e klasse.