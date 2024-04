Arno Wallaard Memorial: polderkoers in optima forma (we nemen de dag met je door)

MEERKERK/REGIO • In Meerkerk verschijnt zaterdag 13 april alles ten tonele wat een wieler(semi)profkoers als de Arno Wallaard Memorial (AWM) mooi maakt: een internationaal deelnemersveld van ploegen uit Scandinavië tot Macedonië en van Gorinchem tot Kenia. Vanaf de start in de Burg. Sloblaan in Meerkerk ontvouwt zich een prachtig parcours door de polders van de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard.

Even de dag doornemen.

07:00 uur: Opbouwers, vrijwilligers, organisatoren en officials stappen de deur uit Elk jaar weer 300 vrijwilligers, hoe fantastisch is dat.

09:30 uur: Wethouder Kees Bel lost het startschot voor de juniorenwedstrijd van de AWM.

12:00 uur: Finish junioren aan de Sloblaan.

13:00 uur: Presentatie van de ploegen onder de monumentale watertoren. Een kleurrijk schouwspel van sporters in fleurige, gelikte wielerkleding. Internationaal? Zeker: renners uit Denemarken, Noorwegen, Zweden, België, Duitsland, Macedonië, Oostenrijk en zelfs Kenia. Maar de jongens uit het vlakke Nederland maken in de polder wellicht de meeste kans. Die wind hè…

14:00 uur: Startschot door Paul Martens (ex-renner Rabobank). 188 km bedraagt de totale afstand. De eerste omloop door de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard kent 88 km, de tweede omloop 68 km, de overige kilometers zitten in de enerverende finalerondjes in Meerkerk.

14:30 tot 17:00 uur: Hummeltjesrace, Dikke Banden Race en klimmen in de Klimwand. Een heerlijk intermezzo-programma.

18:00 uur: Huldiging van de winnaar, podium Watertoren. Vier dit feest met een pintje Polderbier ‘De Meid’, een dame die je nooit teleurstelt.

19:00 uur: Fietsliefhebbers gaan huiswaarts, na hopelijk een mooie dag ‘Polderwielersport’. De vrijwilligers ruimen de zaak voor u op! Zondagmorgen ligt de Burg. Sloblaan voor de passerende kerkgangers erbij alsof er helemaal niets is gebeurd..!

RTV Utrecht heeft een eigen mediacompound aan de Sloblaan, van waaruit ze de race op radio en TV rechtstreeks verslaan. Ook Eurosport covert de koers op zender.

Burgemeester Sjors Fröhlich is weer present als verslaggever op de motor. De finish wordt om 17:45 uur verwacht.