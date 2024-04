Topprestatie Karlijn Lakerveld met eerste plaats in Hyrox Woman

ROTTERDAM/GROOT-AMMERS • Karlijn Lakerveld uit Groot-Ammers heeft een topprestatie geleverd door in haar categorie (30-34 jaar) de Hyrox Woman in Ahoy Rotterdam te winnen.

In een veld van bijna 600 deelnemers werd ze met haar tijd van 01:05,54 zelfs tweede in het algemeen klassement. De winnares zette in 01:01, 09 een nieuw wereldrecord neer.

De populaire Hyrox-races zijn afkomstig uit de fitnesswereld. De combinatie van conditie en kracht maakt HYROX een race voor atleten en sportliefhebbers met verschillende achtergronden.