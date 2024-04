VC WIK promoveert naar tweede divisie

GROOT-AMMERS • Dankzij een 0-4 overwinning op Next Volley Dordrecht 2 is de vrouwenhoofdmacht van VC WIK zaterdag gepromoveerd naar de tweede divisie.

Het kampioenschap in de 3e divisie A lijkt er in de slotwedstrijd niet meer in te zitten voor de Groot-Ammerse volleybalsters, maar als runner-up is promotie al zeker.

In Dordrecht ging het van een leien dakje voor VC WIK: 14-25, 20-25, 20-25 en nogmaals 20-25. Komende zaterdag in de laatste thuiswedstrijd zullen enkele speelsters afscheidnemen.