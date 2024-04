Leonie Trapman uit Bleskensgraaf tweede bij EK Twirl

di 2 apr 2024, 10:29

Sport 846 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Leonie Trapman (21) uit Bleskensgraaf is tweede geworden op het Europees Kampioenschap Twirl, dat van woensdag tot en met zondag gehouden werd in Eindhoven.

Leonie deed via muziekvereniging EMS (Eendracht Maakt Sterk) uit Hardinxveld-Giessendam mee aan het onderdeel ‘Nationaal Pomteam’.

Twirlen is van oorsprong een vechtsport, die is ontstaan op de Samoa eilanden. Hierbij maakte men ingewikkelde bewegingen met stokken. Deze werden batons genoemd. Het is een combinatie tussen verschillende dansstijlen, turnen en ritmische gym.

Twirlen bestaat uit veel verschillende onderdelen. Zo kan je op een wedstrijd bijvoorbeeld uitkomen in solo twirling 1,2 of 3 baton, dancetwirl, superXstrut, pomteam en nog veel meer onderdelen.

Leonie deed tijdens het EK Twirl in Eindhoven mee met het nationaal Pomteam.