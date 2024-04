Internationaal veld in zestiende Arno Wallaard Memorial

MEERKERK/REGIO • In Meerkerk verschijnt zaterdag 13 april alles ten tonele wat een wieler(semi)profkoers als de Arno Wallaard Memorial (AWM) mooi maakt: een internationaal deelnemersveld van ploegen uit Scandinavië tot Macedonië en van Gorinchem tot Kenia.

Vanaf de start in de Burg. Sloblaan in Meerkerk ontvouwt zich een prachtig parcours door de polders van de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard. Om dit kleurrijke lint zoemen de motoren met tv-camera’s en erboven zwiert een mediahelikopter om het spektakel in de polder en de rest van de wereld op beeld te brengen. De zestiende Arno Wallaard Memorial, waaraan zo’n 300 vrijwilligers hun medewerking verlenen, kun je gerust karakteriseren als een springlevende polderkoers. Niet voor niets behorend tot het Cultureel Erfgoed in Nederland.

Ploegen en kanshebbers

Het belooft dit jaar een serieuze strijd te worden in de polder. Met de sterke Nederlandse ploegen die we vaak van voren zien, zoals Volkerwessels Cycling Team, Metec-Solarwatt en de Beat Cycling Club. Wellicht dat voormalig Jan van Arckelrijder Casper van de Woude, nu deel uitmakend van Metec-Solarwatt, in de voor hem bekende polders potten kan breken.

“Ik ben in Olympia’s Tour hard ten val gekomen door een wapperende finishmat, maar ik doe er alles aan om met de beste versie van mezelf in de AWM aan de start te komen.”

Alle Nederlandse continentale ploegen kunnen een winnaar afleveren, hoewel het Universe Cycling Team wel heel blij zou zijn met alleen al een podiumplek. Vanuit dit team geven Bart Buijk en Jarri Stravers, renners uit de Waard, aan dat de Polderkoers met vette letters in hun agenda staat.

Ook de Scandinaviërs zijn goed vertegenwoordigd, met voorop het Deense Airtox-Carl Ras, de ploeg die vorig jaar winnaar Rasmus Bøgh Wallin leverde (inmiddels prof bij Pro-team Uno-X). Het Noorse Lillehammer CK komt voor het eerst naar Meerkerk en ze houden niet van half werk: ook naar de juniorenwedstrijd sturen ze een afvaardiging.

Verder komen de ploegen BHS-PL Beton Bornholm (DEN) en het Zweedse Motala Aif Sernike Allebike uit het noorden van Europa. Maar er is tegenstand, zo is er een vaste gast uit Duitsland: Lotto-Kern Haus met ex-winnaar Joshua Huppertz. Uit België komt, ook traditiegetrouw, de snelgele ploeg van Tarteletto-Isorex.

Wieler-exoten staan ook aan het vertrek, bijvoorbeeld het Novapor Speedbike Team uit Macedonië en Ride United uit Kenia. De organisatie ziet maar wat graag deze Afrikanen langs de groene weiden razen.

Tot slot de clubteams die mogen opboksen tegen het continentale geweld: natuurlijk zijn de thuisrijders van RC Jan van Arckel erbij, net als onze ‘buren’ van De Mol en De Jonge Renner. Het is altijd weer een uitdaging voor deze mannen om de koers uit te rijden of wellicht zelfs een plaats bij de eerste 20 te rijden.

Start om 14.00 uur

Zaterdagmiddag om 14.00 uur staat er dus een internationaal deelnemersveld aan de start in Burg. Sloblaan in Meerkerk. Inmiddels zijn de junioren, start 9.30 uur, tegen 12 uur al gefinisht. Let op: elk jaar is de juniorenkoers een verbeten strijd tussen de jonge fietshonden en reken maar dat het hard gaat. Fabio Jakobsen en Daan Hoole waren ooit al eens winnaar.

Vrijwel direct na de start stijgt een helikopter op om beelden via Eurosport en RTV Utrecht uit te zenden.

Aan de finish gaat de jeugd tussendoor haar gang met een Dikke Banden Race en een hummeltjesrace. Verder een sporty klimwand voor hen die hogerop willen. Er is dus steeds wat te doen. RTV Utrecht heeft een eigen mediacompound aan de Sloblaan, van waaruit ze de race op radio en TV rechtstreeks verslaan. Ook Eurosport covert de koers op zender.

Finish rond 17.45 uur

Burgemeester Sjors Fröhlich is weer present als verslaggever op de motor. De finish wordt om 17:45 uur verwacht.