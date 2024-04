Negen dammers van De Kroonschijf naar NK-pupillen

55 minuten geleden

Sport 150 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Maar liefst negen talentvolle jonge dammers van damvereniging De Kroonschijf uit Brandwijk hebben zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap in de categorie pupillen (t/m 12 jaar).

De halve finales van Nederland werd gespeeld op twee locaties: in het Bruisend Hart in Hoornaar en daarnaast in Hoogeveen.

In Hoornaar bleef het tot de laatste ronde spannend wie eerste zou worden. Vanaf de eerste ronde pakte Thomas van Vugt uit Goudriaan de leiding. De ene na de andere winstpartij zette hij op zijn naam. Thomas won onder andere van zijn dorpsgenoten Tijn van Wijk en Pepijn van Merkerk en ook van Rafaël Koers uit Papendrecht, die hem qua punten constant op de hielen zat. Alleen Goudrianer Olivier van der Heiden wist hem een pootje te lichten.

In de laatste ronde moest Thomas tegen Dieter Terlouw. Beiden speelden sneller dan nodig was, wat in het voordeel uitpakte voor Dieter. Omdat Rafaël Koers in de laatste ronde met een prachtige hekstelling wist te winnen van Gwen Scholten, mocht hij zich met slechts één punt voorsprong uiteindelijk kampioen noemen. Een knappe prestatie omdat hij nog maar anderhalf jaar actief is in de damsport.

De top 5 in Hoornaar: 1. Rafaël Koers (14 punten), 2. Thomas van Vugt (13 punten), 3. Pepijn van Merkerk (13 punten), 4. Olivier van der Heiden (11 punten), 5. Tijn van Wijk (11 punten).

Ook in Hoogeveen werd er door de twintig deelnemers hard gestreden voor de acht NK-tickets die er te verdienen waren. Sven Schakel uit Brandwijk, Kors van Vliet, Joas Struik en Floris Tukker -alledrie uit Molenaarsgraaf- maakten tweemaal de lange reis naar het hoge noorden. En niet voor niets. Sven Schakel wist na slechts één verliespartij, drie remises en vijf winstpartijen zilver te behalen, net achter Fienne Martens die met vijftien punten kampioen werd.

Kors van Vliet eindigde als zesde met tien punten, Joas Struik behaalde evenveel punten en werd door iets lagere weerstandspunten achtste, precies het laatste plekje om een NK-ticket te kunnen bemachtigen. Alleen Floris Tukker viste wat betreft NK-ticket achter het net; maar voor hem was het vooral een leerzame ervaring omdat hij qua leeftijd nog in de (lagere) welpencategorie thuishoort.



De top 3 in Hoogeveen: 1. Fiene Martens (15 punten), 2. Sven Schakel (13 punten), 3. Jozef Zhang (13 punten).

Thijs Schakel, broer van Sven, hoefde geen halve finale te spelen, omdat hij door zijn hoge klassering op het NK in 2023 automatisch al geplaatst was voor het NK in 2024. Dat negen pupillen van De Kroonschijf zich tegelijkertijd voor het NK plaatsen is een unicum.

De finale van Nederland zal voor het eerst in de geschiedenis georganiseerd worden door damvereniging De Kroonschijf. Het toernooi zal van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei gehouden worden in christelijke scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht.

Tegelijkertijd met het NK Pupillen zal hier ook het NK-aspiranten voor meisjes gehouden, waar Kroonschijflid Bernice Hofman uit Brandwijk aan mee zal doen.