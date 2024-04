SNA MC1 opnieuw kampioen in seizoen 2023-2024

BLESKENSGRAAF • Na een spannend en leuk seizoen zijn de meiden van SNA MC1 alweer kampioen. In de eerste seizoenshelft sleepten ze het kampioenschap in de derde klasse al binnen.

In de tweede seizoenshelft zijn ze daarom in de tweede klasse gaan spelen. Met nog één wedstrijd over is het ook in deze klasse gelukt de schaal binnen te halen.