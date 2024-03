• Simply Green in Putten.

Pech voor Simply Green in openingswedstrijd

46 minuten geleden

Sport 186 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

PUTTEN • Simply Green is het nieuwe tractorpullingseizoen zaterdag in Putten begonnen met een kapotte turbo. Hierdoor kwam het Brandwijkse team niet verder dan de elfde plaats in de 4,5 ton SuperSport-klasse van de NTTO.

Het was overigens een bekerwedstrijd, die niet meetelde voor de competitie.

De zege ging naar Fastrack Madness uit Denemarken (78.96 meter). Het Zijderveldse Red Impact eindigde met 78.31 meter als tweede en Secret of the Valley completeerde met 76.59 meter het podium. Red Dream (Bleskensgraaf) deed niet mee vanwege de bouw van een nieuwe tractor.

Zaterdag 27 april (Koningsdag) start de nieuwe nationale competitie met een wedstrijd in Wekerom.