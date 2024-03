Volley Meerkerk’95 handhaaft zich in eerste divisie

MEERKERK • Ondanks een 0-4 nederlaag tegen nummer drie VCN 2 heeft de vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 zich met nog drie duels te gaan verzekerd van lijfsbehoud in de eerste divisie. Hekkensluiter Halley kan de Meerkerkse volleybalsters niet meer achterhalen.

Volley Meerkerk’95 opende sterk en pakte in de eerste set een 24-20 voorsprong. Een aangevraagde time-out om de rust te bewaren, pakte niet goed uit. De geelzwarten raakten het spoor bijster, werkten nog wel twee setpoints weg, maar moesten toezien dat de Capelsen het met 26-28 afmaakten.

De tweede set ging tot 18-18 gelijkop. Een serviceserie die VCN vier punten opleverde, bracht de thuisploeg vervolgens in de problemen: 21-25. Volley Meerkerk kreeg nimmer controle over de derde set: 19-25.

In deel vier gaven de teams elkaar opnieuw tot 18-18 geen duimbreed toe. Maar VCN 2 had nog wat over (21-25) en nam de volle buit mee naar Capelle a/d IJssel.