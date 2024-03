Column: word vrijwilliger bij de AWM

MEERKERK • De 1.2 profkoers Arno Wallaard Memorial (AWM) zal op zaterdag 13 april starten op de Meerkerkse Burg. Sloblaan, al jaren start- en finishplaats van deze internationale profwielerkoers.

Met ook plaats voor de lokale helden, de amateurs van rennersclub Jan van Arckel uit Gorinchem en wielerclub De Mol uit Dordrecht. Deze heren gaan zich meten met de echte mannen op de polderwegen in de Waard, maar let op, als geen ander kennen zij tricky punten als de Ammersekade en de Lekdijk.

De AWM is de enige grote wielerkoers waarmee de polders in deze regio gezegend zijn. Zowel de provincie Zuid-Holland als Utrecht kent slechts één profkoers van dit niveau (Veenendaal-Veenendaal). De AWM heeft een dermate eigen karakter als ‘Polderkoers’, dat de wedstrijd is opgenomen in de lijst van Culturele Erfgoederen in Nederland.

Alleen de Acht van Chaam kent als wielerwedstrijd deze titel, maar dan als ‘kermiskoers’. Dit laatste met alle respect bezien, maar de AWM doet mee in de serieuze koersen in Nederland, die opleiden naar het echte werk. Tom Dumoulin, Jasper Philipsen en Dylan van Baarle, allen hebben de AWM in de wielen gehad.

Kortom, wees erbij op de 13e! De juniorenkoers in de morgen, ook een wedstrijd die toekomstige kampioenen levert, start al om half tien. Mooie tijd om een heerlijk wielerdagje te starten.

Zoals bij zoveel sportieve evenementen zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Zeker bij de Arno Wallaard Memorial met zo’n groot geografisch bereik, zijn deze mensen hard nodig. De schatting is dat maar liefst zo’n 300 vrijwilligers nodig zijn. Mocht je mee willen helpen, dan is dat een supergoed idee. De AWM kan je zeker gebruiken als signaleur bij de vele kruispunten of als opbouwer bij start en finish of andere plekken in en langs de koers. Goed idee, vrijwilliger mee: info@arnowallaardmemorial.nl of tel.: 0610138447.

AWM-column