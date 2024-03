met video

Christiaan van Rees wint GP Jozon in Schijndel

di 12 mrt 2024, 08:25

Sport











SCHIJNDEL/GROOT-AMMERS • Christiaan van Rees heeft de GP Jozon voor belofterenners gewonnen. De wielrenner uit Groot-Ammers was in Schijndel de rapste van een kopgroep van zes. Zijn dorpsgenoot Bram van Herk kwam als derde over de meet.

Christiaan van Rees, die dit seizoen koerst voor het Dutch Food Valley Cycling Team, sprong al in de tweede ronde weg en zag zes renners aansluiten. Zij bouwden een voorsprong op van om en nabij de minuut.

Het peloton kwam er niet meer bij en Van Rees sprintte overtuigend naar de zege. Een week eerder was hij 33e geworden in de openingsklassieker Ster van Zwolle.

In Schijndel eindigde thuisrijder Tijn Louwerensen als tweede en Bram van Herk als derde.