Volley Meerkerk'95 pakt set van kampioen VCN 3

55 minuten geleden

CAPELLE A/D IJSSEL • De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 verloor zaterdag met 3-1 van VCN 3, voor de tegenstander voldoende om het kampioenschap in de 1e divisie B binnen te halen.

De geelzwarten gaven het zeker niet cadeau, maar waren simpelweg niet opgewassen tegen de koploper, die de nodige oud-eredivisiespeelsters in de gelederen had. Via 25-19, 25-21 en 25-12 ging de titel naar VCN.

Volley Meerkerk’95 sleepte, na een setpoint te hebben overleefd, met 25-27 nog wel de vierde set binnen en staat nu op de achtste plaats.