• De ontlading was groot na het laatste punt.

AVVA dendert door

ma 11 mrt 2024, 07:47

AMEIDE • Voor de derde wedstrijd op rij pakte de mannenhoofdmacht van AVVA de volle buit (vijf punten). Het resultaat is een mooie vierde plaats in de tweede divisie D.

De Termeise volleyballers wonnen met 4-0 van Volley Tilburg 2: 25-17, 25-22, 25-19 en 30-28. In de laatste set moest AVVA een flinke achterstand goedmaken. Na al enkele matchpoints niet te hebben verzilverd, trok spelverdeler Jacco Jansen met een intelligente bal de zege over de streep. De ontlading die volgde was groot.

Komende weekend heeft AVVA vrij, daarna volgen nog drie loodzware wedstrijden, waaronder die tegen de nummers 1 en 2.