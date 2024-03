VVAC vrouwen 1 wint thuis van IFC; mede dankzij jonge invalster Anne-lyn Ruisbroek

OTTOLAND • VVAC vrouwen 1heeft ook de thuiswedstrijd tegen IFC vrouwen 1 in winst omgezet. Het was de pas 15-jarige Anne-lynn Ruisbroek die de wedstrijd in het slot gooide.

Voordat dat gebeurde was het lang spannend tussen VVAC en de bezoekers uit Hendrik-Ido Ambacht. VVAC was de bovenliggende partij, maar kwam moeilijk tot uitgespeelde kansen. Hierdoor gingen beide ploegen met een 0-0 stand rusten.

Na rust kwam VVAC uit een corner op 1-0 voorsprong door Noor Schoonderbeek. Lang kon de thuisploeg daar niet van genieten, omdat IFC met een prachtige gelijkmaker langszij kwam. Gelukkig voor de groenwitten bracht Marlies Terlouw VVAC kort daarna weer op voorsprong: 2-1. Na deze goal wilde IFC weer op zoek gaan naar de gelijkmaker, maar de ingevallen Anne-lynn Ruisbroek schoot die ambitie aan diggelen. Na een mooie aanval schoot ze beheerst de 3-1 tegen de touwen, haar eerste doelpunt voor het vaandelteam van VVAC.

Na deze overwinning gaat VVAC nog steeds aan kop in de 2e klasse. Komende zaterdag staat de uitwedstrijd tegen VVOR vrouwen 1 op het programma. In Rotterdam wordt er om 14:15 uur afgetrapt.