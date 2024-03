Wisselvallige vangsten HSV Ameide in de Graafstroom

AMEIDE • De vissers van HSV Ameide hadden afgelopen zaterdag wisselvallige vangsten tijdens hun wedstrijd in de Graafstroom.

In vak A won R. Westerink met 5720 gram aan vis, gevolgd door P. de Jong met 1380 gram en H. Bogaard & A. Verwolf met 40 gram. In vak B zegevierde B. den Braven met 3660 gram. Tweede werd D. van Oort met 1940 gram. Derde werd B. van der Baars met 1340 gram en de vierde plek was voor J. de Kruijk met 1060 gram.