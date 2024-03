Klipperstars wint in Rosmalen na bizar laatste kwart

48 minuten geleden

Sport 115 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ROSMALEN/NIEUW-LEKKERLAND • Klipperstars Heren 1 heeft zaterdag in Rosmalen de degradatiekraker tegen Black Eagles gewonnen. Het werd na een spannende wedstrijd 69-70 voor de Lekkerlandse heren.

Black Eagles had net als Klipperstars nog maar twee wedstrijden weten te winnen en stond op dat moment laatste in de competitie, een plek onder de mannen van Klipperstars.

De wedstrijd begon gelijk op. Aan beide kanten werd het netje gevonden en Klipperstars wist keurig de vrije worpen te benutten. Een aantal keer werd er slordig balverlies geleden, maar Black Eagles wist dit niet om te zetten in scores. 17-18 stond het na 10 minuten spelen.

Insnijdende tegenstanders

In de tweede periode ging het goed mis en wist Black Eagles de slordige turn-overs van Klipperstars wél om te zetten in punten. Ook hadden de mannen van Klipperstars geen antwoord op de insnijdende tegenstanders die hierdoor vrij naar de basket konden gaan. Black Eagles maakte een run van 16 punten op rij, terwijl Klipperstars er 0 wist te scoren. 42-30 werd de ruststand.

Niet scherp

Ook het derde kwart waren de mannen van Klipperstars niet scherp en de score bleef uitlopen tot een maximale achterstand van 21 punten. Op dat moment werd er een time-out genomen en werd besloten om een zone-verdediging neer te zetten. Black Eagles had hier totaal geen antwoord op en het spelbeeld draaide volledig om. Het was juist Black Eagles die nu slordig de bal weggooide, waardoor Klipperstars makkelijke scores konden maken. De spirit kwam terug bij Klipperstars en uiteindelijk werd ook de voorsprong gepakt.

In de vierde periode wist Klipperstars de score om te zetten van 60-39 naar 66-70! Met nog een halve minuut op de klok wist Black Eagles nog een driepunter te scoren waardoor het verschil maar 1 punt was. Met nog 2,5 seconde op de klok had Klipperstars een inworp. Black Eagles wist de bal nog te ontfutselen, maar een schotpoging kwam er niet meer. Eindstand 69-70.

Klipperstars neemt daardoor iets meer afstand van de rode lantaarn en stijgt ook nog een plekje op de ranglijst.

De volgende wedstrijd wordt zaterdag gespeeld in De Klipper: om 16:30 tegen Harlemlakers. De uitwedstrijd werd slechts met 4 punten verloren.