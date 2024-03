AVVA heren 1 boekt maximale winst op Atak 55

AMEIDE • De Termeise mannen hoofdmacht van AVVA heeft zaterdagavond met 4-0 gewonnen van Atak 55.

In een wederom sfeervol Spant met veel trouwe aanhang, vormde het ritme van de trommels op tribune een opmaat voor goed volleybal.

In de eerste twee sets was er weinig aan de hand en die werden dan ook door de Ameidenaren gewonnen (2-0). De derde set verliep moeizaam en Atak 55 nam een voorsprong. Na wat irritaties bij AVVA en een gele kaart voor de coach, wist AVVA de rug te rechten, Daniel Zweeren wist juist op dit moment in de wedstrijd zijn sprongservice meerdere malen foutloos uit te voeren en zo trok AVVA de set alsnog over de streep (3-0).

De vierde set leek Atak 55 de handdoek in de ring te gooien en juist op dat moment lukte ook alles aan AVVA kant. Libero Sietse van den Berg wist met een spectaculaire redding met een halve omhaal het publiek nog even op de banken te krijgen. AVVA maakte de set daarna af (4-0) en alle punten bleven in Ameide.

Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Volley Tilburg op het programma.