Heren Volley Meerkerk zegevieren met 3-1

17 minuten geleden

MEERKERK • Volley Meerkerk heeft in het afgelopen weekend de wedstrijd tegen laagvlieger Volley2B gewonnen met 3-1.

Eerder dit seizoen werd er met diezelfde cijfers verloren van de ploeg uit Rotterdam, dus men had wat recht te zetten. De eerste set liet men helaas liggen, maar de opvolgende sets werd er met een flinke servicedruk en flitsend aanvallend spel afgerekend met de bezoekers. Setstanden 21-25, 25-17, 25-16, 25-20.

Man of the match Jos van der Stelt. Hij was goed in de service en de blokkering.