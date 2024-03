Heren WIK winnen met 2-3 van De Burgst

16 minuten geleden

Sport 79 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BREDA • De heren van volleybalvereniging WIK hebben zaterdag met 2-3 de uitwedstrijd gewonnen van De Burgst uit Breda.

In de eerste set ging het lang gelijk op. Daarna kon WIK een gat slaan en greep De Burgst naar een time-out. Wat ze ook besproken hadden, het leverde geen punten meer op. Met een eindsprintje won WIK de eerste set met 17-25.

De Burgst kwam in de tweede set wat beter in hun spel, waar WIK juist weer moeite had om de ballen af te maken. De foutenlast in de service nam toe, waardoor de heren uit Groot-Ammers maar geen afstand konden nemen. Tot 19-19 ging het gelijk op, maar anders dan in de eerste set was het nu juist WIK dat geen punt meer scoorde. De Burgst won set 2 met 25-19.

De derde set was ronduit slecht aan WIK-zijde. Er werd van alles geprobeerd, maar niets lukte. Zo werd het 25-16 voor De Burgst.

In de vierde set werd de winnende formule van de eerste set weer opgezocht. Het vuur en fanatisme was weer teruggevonden. Bijna alle side-outs werden keurig afgemaakt. De Burgst kwam niet aan hun spel en WIK won met 19-25 Daardoor moest er een extra set worden gespeeld.

Die vijfde set werd een waar schouwspel. Alle voorgaande sets werden met duidelijke uitslagen gepakt, behalve deze. Er werd veel gewisseld, time-outs werden genuttigd. Er werd nog een kaartje voor de sfeer gedeeld, deze set had alles. Op 14-15 voor WIK werd de beslissing gemaakt dat De Burgst een punt maakte, maar de bal was toch echt uit. Met wilde handgebaren en harde geluiden probeerde de heren uit Groot-Ammers het hart van de scheids te winnen. Dit werkte, de ploeg kreeg het punt. Zo werd het 14-16 en won WIK met 2-3.