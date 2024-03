Waarddammers klaar voor promotieduel na winst in ‘s-Hertogenbosch

11 minuten geleden

Sport 52 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Met een regelmatige 12-8 overwinning op Heijmans Excelsior Den Bosch zette de hoofdmacht van De Waarddammers zaterdagmiddag een kroon op het hoofdklassekampioenschap.

In Brabant damden acht Alblasserwaarders zich naar remise, te weten Rik en Thijs Verboon, Shammie Kasnadi, Wim Kalis, André Droog, Anton Kosior, Wim Verschoor en Omar Romano. Winst was er voor ‘de Petertjes’. Peter Hartog sloeg toe met een lichte combinatie, gevolgd door een secuur gespeeld eindspel. Peter de Hek, met 18 uit 11 de onbetwiste topscorer, dwong zijn tegenstander met positionele middelen op de knieën.

Door reorganisatie van de competities (volgend jaar minder teams in de hoogste klassen) betekent het kampioenschap dit seizoen niet automatisch dat het team ook naar de ereklasse promoveert. Daarvoor is over twee weken een zege nodig op CTD Arnhem. Dat wordt een loodzware klus, maar de ploeg is klaar voor een confrontatie op het scherpst van de damsnede.

Het tweede team ging in Zeeland kopje onder tegen PWG ’s Gravenpolder. Herman Meyer, Niels Verboon (heel knap tegen een van de sterkste Zeeuwen), Joop Roedolph en Arjan Mourits remiseerden. Topscorer Fred Roedolp kwam deze keer niet in zijn favoriete systeem en werd langzaam maar zeker naar een nul gemanoeuvreerd. Martin Nederlof en Ad de Hek overkwamen hetzelfde. Alleen Piet Trapman kon met twee punten op zak huiswaarts keren.