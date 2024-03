Dames Volley Meerkerk winnen met 3-1 van Utrecht

36 minuten geleden

Sport 111 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • De dames van Volley Meerkerk hebben zaterdag met 3-1 gewonnen van volleybalvereniging Utrecht.

Volley Meerkerk kwam er al snel goed in. De ploeg blokkeerde meerdere ballen en scoorde vanuit verschillende posities, maar Utrecht bood goed tegenstand en het ging gelijk op tot 12-12. De servicedruk van de thuisclub werd steeds beter en ze bleven netjes spelen. De set werd gewonnen met 25-19.

In de tweede set maakte Volley Meerkerk te veel foutjes en kon Utrecht de leiding nemen. Maar door hard werken en goede aanvallen met snelle set ups konden de dames uit Meerkerk terug komen. De time-outs van Utrecht op 15-12 en 18-15 konden hen niet meer redden. De tweede set werd gewonnen met 25-19.

In de beruchte derde set zakte het niveau van Meerkerk in en er werden slordige foutjes gemaakt. Het was het allemaal net niet en ook een dubbele wissel kon niet meer helpen. Deze set ging naar Utrecht met 20-25.

In de vierde set was Volley Meerkerk erop gebrand om met 3-1 te winnen, dus gingen ze er weer vol voor. Op een 7-6 voorsprong nam coach Michel een time-out, waarna ze meteen drie punten scoorden. De ploeg won wederom de lange rally’s.

Op een 22-14 voorsprong wisten ze zelfs de langste rally van deze wedstrijd na 50 seconden te scoren. Met het laatste beetje energie wonnen ze de set met 25-20.

Met een mooie 3-1 overwinning op zak stijgt Volley Meerkerk naar de achtste plek. In de aankomende drie wedstrijden staat de top 3 te wachten. Zaterdag 9 maart speelt de ploeg om 15:30 uur in Capelle aan den IJssel.