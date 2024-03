Lening van bijna 30.000 euro als noodsteun voor Tennisvereniging Giessenburg

37 minuten geleden

Sport 107 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • Bijna 30.000 euro noodsteun krijgt Tennisvereniging Giessenburg van de gemeente Molenlanden.

Dat besloten burgemeester en wethouders deze week.

De vereniging moet de 29.380 euro wel binnen twintig jaar terugbetalen. Daarvoor sluiten TV Giessenburg en de gemeente een overeenkomst af.

Nieuwe leden en sponsors werven

Voorwaarde van de steun is daarnaast dat de Giessenburgse club actief aan de slag gaat om nieuwe leden te werven en sponsors binnen te halen.

Ook is er de verplichting dat TV Giessenburg in de jaren dat de lening loopt één keer per jaar het financieel jaarverslag deelt met het gemeentebestuur.