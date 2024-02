Van Oort wint met overmacht bij HSV Ameide

AMEIDE/MEERKERK • D. van Oort heeft zaterdag 24 februari met overmacht het eerste vak A gewonnen tijdens de viswedstrijd van HSV Ameide in het Merwedekanaal in Meerkerk.

Er waren in totaal 15 vissers aanwezig. Van Oort ving 2300 gram aan vis. Hij werd in vak A gevolgd door H. Bogaard met 860 gram, A. Langerak met 800 gram, R. Westerink met 540 gram, D. Kanselaar met 520 gram, B. den Braven met 420 gram. B van de Baars met 400 gram en C. Barbor met 140 gram.

In vak B ging de winst naar J.de Kruijk met 1340 gram. Tweede werd P. de Jong met 1240 gram. De derde tot en met zevende plaats gingen naar W. Streefkerk met 900 gram, W. de Jong met 560 gram, D. Stutz met 360 gram, A. Verwolf met 240 gram en T. Verboom, die niets ving.