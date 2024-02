VVAC Vrouwen 1 behoudt koppositie na zwaarbevochten winst op Kloetinge

OTTOLAND/KLOETINGE • De vrouwen van VVAC hebben afgelopen zaterdag hun koppositie in de 2e klasse behouden door uit bij Kloetinge in Zeeland met 2-3 te winnen.

De groenwitten kwamen in de eerste helft op voorsprong door een benutte penalty van Nienke van Elk, maar konden deze voorsprong niet vasthouden. Na de gelijkmaker voor rust wist Kloetinge in de 75e minuut zelfs op een 2-1 voorsprong te komen. Een slotoffensief moest voor VVAC redding brengen en dat lukte: Ilona Karsdorp kopte de gelijkmaker tegen de touwen, waarna Marlies Terlouw in extremis de drie punten veiligstelde: 2-3.

Komende zaterdag speelt VVAC thuis tegen IFC VR1. De wedstrijd op de Put begint om 15:00 uur.