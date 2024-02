Dames WIK pakken 3-1 winst op Donki Sjot

GROOT-AMMERS • De dames van volleybalvereniging WIK uit Groot-Ammers hebben afgelopen zaterdag gewonnen van Donki Sjot uit Den Dungen.

WIK ging lekker van start en wist de lijn van de voorgaande sterke wedstrijden voort te zetten. Mede door veel foute services van de meiden van Donki Sjot kreeg WIK aardig wat punten cadeau. Zo werd de eerste set met 25-22 binnengehaald.

In de tweede set startte WIK we niet scherp. Met een 2-8 achterstand moest er veel gebeuren, wilden ze de tweede set nog binnenhalen. Time-outs en wissels konden het tij ook niet keren. De thuisploeg kwam nog dichtbij, maar het was net niet genoeg: 21-25.

Set 3 was de spannendste set van de dag. Vooral in de bigpoints. Daar was het continue stuivertje wisselen. Door hard werken en enthousiasme aan de kant, zowel van het publiek als de wissels, werd de set met 28-26 op het nippertje binnengehaald.

In de volgende set werd het goede spel van de derde set voortgezet. De strijdlust was aanwezig. Een mooie combinatie om de vier punten in Ammers te laten. Tot de 20 was het nog even spannend, maar WIK wist aan het eind het verschil te maken en zo werd het 3-1 voor de club uit Groot-Ammers.