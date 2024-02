Levi Kuijper clubkampioen bij Ta-La-Ni junioren

NIEUWPOORT • Levi Kuijper mag zich clubkampioen van de Ta-La-Ni junioren noemen.

Hij nam bij de tafeltennisclub in Nieuwpoort-Langerak zaterdag de wisselbeker in ontvangst.Het zilver was voor Levi Ooms en het brons voor Daniël Trapman.