Hoogbloklandse sprinter Bryant Boogert duikt op 500 meter voor het eerst onder de 36 seconden.

23 uur geleden

HEERENVEEN/HOOGBLOKLAND • Tijdens een trainingswedstrijd in Thialf dook Bryant Boogert in 35.91 voor het eerst in zijn carrière op de 500 meter onder de 36 seconden.