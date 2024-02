VC WIK kan net niet stunten tegen koploper Compaen

ma 12 feb 2024, 12:02

GROOT-AMMERS • Eerstedivisionist VC WIK kon zaterdag in De Reiger net niet stunten tegen Compaen. Het werd 2-3 voor de koploper.

De ploeg uit Oostzaan nam met veel aanvalsgeweld zoals verwacht het heft in handen: 22-25 en nogmaals 22-25.

De Groot-Ammerse volleyballers bleven in de derde set in de wedstrijd. De servicedruk werd verhoogd en vooral via de diagonaal werd bal na bal op de vloer ‘gebeukt’ (25-23).

Compaen voelde de bui al hangen, greep in met positiewisselingen, maar die sorteerden niet het gewenste effect (25-23).

En dus was er een beslissende vijfde set nodig. VC WIK rook een stunt, maar zag de wedstrijd net iets te lang duren. In de twee voorgaande sets bleek het meeste kruit reeds verschoten (11-15).