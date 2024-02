Sebastiaan de Wit nieuwe voorzitter bij korfbalvereniging Triade

NIEUWPOORT • Sebastiaan de Wit is zonder tegengeluid gekozen als nieuwe voorzitter van KV Triade, de enige korfbalvereniging in de gemeente Molenlanden. Dit gebeurde tijdens een extra ingelaste algemene ledenvergadering van de vereniging, op 25 januari.

De korfbalvereniging laat hiermee zien een stevig bestand aan vrijwilligers te hebben. Gezien deze voorzitter binnen een maand geïnstalleerd is na de aankondiging van het vertrek van de vorige voorzitter, Roelant Kant. Hij vertrekt om persoonlijke redenen.

‘Eind december werd bekend dat er een nieuwe voorzitter gevonden moest worden. Waar dat enkele jaren geleden nog een proces was dat enkele jaren kon duren, liet de vereniging zien dat het gegroeid is in professionaliteit. Binnen een week was er een geschikte kandidaat gevonden voor deze prominente vrijwilligersfunctie’, aldus de vereniging.

Sebastiaan de Wit is zelf een recreatief korfballer die ook de vader is van twee zoons waarvan er één sport bij Triade.