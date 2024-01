Heren 1 Klipperstars wint na lange tijd weer eens

di 30 jan 2024, 10:43

Sport 190 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • De basketballers van Klipperstart uit Nieuw-Lekkerland hebben op zaterdag 27 januari eindelijk weer eens de volle buit behaald. Tegen Barons uit Breda werd het 80-75.

Beide teams begonnen gehavend aan deze wedstrijd. Bij Klipperstars konden er gelukkig drie spelers aansluiten vanuit het tweede, waardoor de selectie compleet werd gemaakt. In de uitwedstrijd werd er nipt verloren.

Klipperstars begon weinig overtuigend aan het duel. Het was in de eerste helft een vlak en mat optreden aan de kant van de Lekkerlanders. Vooral de nummer 11 van Barons nam het team bij de hand en scoorde in de eerste helft alleen al 21 punten. Klipperstars had daar tegenover weinig te stellen en oogde inspiratieloos. Ruststand was 29-42.

In de rust werd er nog maar eens op gehamerd dat hier vandaag echt wel wat te halen viel, maar dat er dan wel uit een ander vaatje getapt moest worden. Gelukkig werd de Jaleco formatie toen wakker. Door het tempo op te voeren en vooral snel om te schakelen van verdediging naar aanval kwam Klipperstars razendsnel terug in de wedstrijd. Na een minuut of 6 spelen in het derde kwart was de achterstand dan ook helemaal weggewerkt 46-46. Daarna was het Barons wat de manier van verdedigen van Klipperstars beter ontcijferde en ging toch nog met een voorsprong het 4e kwart in 49-56.

In het vierde kwart schakelde Klipperstars echter nog een tandje bij. Tot 60-65 bleef het gat rond de 5 punten, maar Ricardo ’t Hoen knalde op dat moment twee driepunters binnen, wat resulteerde in de eerste voorsprong van de wedstrijd. Patrick den Ouden pakte daar op volgend direct weer de bal af van de tegenstander, wat zorgde voor een 68-65 tussenstand. De nummer 11 van Barons deed er alles aan om zijn team in de wedstrijd te houden en dit leek hem even te lukken. Het werd nog even spannend, Barons kreeg namelijk nog een kans om op gelijke hoogte te komen. Echter werd die gemist en kon Klipperstars de wedstrijd beslissen vanaf de vrijeworplijn. Eindstand 80-75.

Topscorers: Sem Janse 24 punten, Ricardo ’t Hoen 23 punten.

Op woensdag 14 februari wacht er wederom een thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Aanvang om 16:30 uur.