Goud voor Bryant Boogert ondanks fout in voorbereiding: ‘Door de zenuwen vergat ik één handschoen, toen moest ik wel even slikken’

wo 31 jan 2024, 17:30

HOOGBLOKLAND • Bryant Boogert uit Hoogblokland heeft de gouden medaille gewonnen op de 1000 meter van het NK-Afstanden voor junioren A in Thialf in Heerenveen. Zijn doel om met een podiumplek te eindigen behaalde hij ruimschoots, en dat met maar één handschoen. “Ik heb mezelf echt verrast.”

Het kampioenschap bestond uit twee dagen, op de eerste dag reed Bryant de vijfhonderd en duizend meter. De tweede dag bestond uit een vijftienhonderd meter en een zogenaamde ‘mass start’, een soort schaatsmarathon van ongeveer vier kilometer.

Persoonlijk record

De podiumplek, waar Bryant het allemaal voor deed, behaalde de schaatser al bij het allereerste onderdeel van het kampioenschap. Hij reed de vijfhonderd meter in 36.14 seconden, een persoonlijk record. Hij pakte het zilver, terwijl hij voorafgaand aan de wedstrijd zesde stond in de ranking.

“Het was geen vlekkeloze rit. In de laatste bocht miste ik wat balans waardoor ik minder snelheid kon maken. Ik blijf kritisch op mezelf, terwijl anderen stellen dat ik het fantastisch heb gedaan.”

Winst ondanks grote fout

Bij de duizend meter, was Bryant naar eigen zeggen ‘relaxt’. De eerste wedstrijd was goed gegaan dus de toon was gezet. Al maakte Bryant bij de voorbereidingen toch een grote fout.

Bij zijn signatuurstart, een zogenaamde down start, draagt de atleet namelijk altijd handschoenen met schuurpapier om nog vlotter van de startlijn te komen. Door de zenuwen vergat hij één van zijn handschoenen. “Ik kwam er pas achter bij de start. Toen moest ik wel even slikken. Ik stond een stuk minder stabiel op het gladde ijs.”

Bryant kwam gelukkig goed weg en behaalde zelfs het goud met een nieuw persoonlijk record van 1:11.46. “Misschien heeft het me wel geholpen, ik was een seconde sneller dan ik ooit geweest was.”

Het was na zijn razendsnelle rit niet direct duidelijk dat Bryant nationaal kampioen was, hij moest de tijden van de andere schaatsers nog afwachten. “Ik keek aandachtiger dan ooit naar dat scorebord. Al had ik wel goede hoop, aan de ranglijsten te zien had niemand eerder zo’n snelle tijd gereden tijdens een training of wedstrijd. Toen de laatste schaatser klaar was, wist ik het zeker. Ik was nationaal kampioen op de duizend meter. Ik had het totaal niet verwacht, mijn weekend was al gemaakt na het zilver op de vijfhonderd meter.”



Door deze winst heeft Bryant zichzelf geplaatst voor het NK-sprint voor senioren op 24 en 25 februari, tevens zijn televisiedebuut en zijn eerste wedstrijd in een vol Thialf.

Forse competitie

Bryant had nooit op deze scores durven hopen, maar een oefenronde twee dagen voor de het kampioenschap bewees al dat Bryant misschien wel kans maakte op de titel. Voorafgaand aan het NK mogen atleten de baan even uittesten, en in deze fase reed hij voor het eerst een ronde onder de 26 seconden. Een persoonlijk record.

“Tijdens die training reed ik sneller dan ooit. Dat was wel even lekker. Al bleek de competitie fors, één andere atleet reed een seconde sneller.

Van middenmoot naar goud

Bryant schaatst in het KTT-Zuid en zit bij de IJssportvereniging Alblasserwaard. Hij ontwikkelt zich de laatste tijd als een raket. Vorig jaar behoorde hij nog tot de zelfbenoemde ‘middenmoot’ en stond hij zestiende in de ranking bij de sprintafstanden. Hij focust zich dit seizoen volledig op zijn techniek. En dankzij betere techniek kan hij zijn kracht nog beter toepassen. Dat zie je terug op het ijs.

“Het vergt veel discipline. Goed slapen, goed eten en hard trainen. Het loont, dus klaarblijkelijk is dat voor mij de beste manier om goed te presteren.”

Hoop op derde podiumplek

Ook op de vijftienhonderd meter reed Bryant een persoonlijk record, hij was twee seconden sneller dan ooit. Toch eindigde hij hier op de achtste plaats. “Ik hoopte stiekem even op een podiumplek. Als je aan de start staat gaat het toch kriebelen. Vooral omdat ik de wedstrijden van de dag ervoor zo goed had gereden. Maar mijn kracht ligt nog niet bij de langere afstanden.”

Ook op bij de ‘mass start’ behaalde Bryant geen podiumplek. “Maar ik ben hartstikke blij met mijn prestaties, de laatste voelde toch meer als bonuswedstrijd.”

Focus

Het ‘normale’ leven gaat na de winst gewoon weer door voor Bryant, twee dagen na de winst stond hij weer op de schaatsbaan om te trainen. Hij focust zich nu volledig op het NK-sprint voor senioren en het NK junioren sprint dat een week later plaatsvindt.