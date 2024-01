Clinic Schoonrijden op het ijs van Sportboulevard Dordrecht

ma 29 jan 2024, 08:39

DORDRECHT • De Schoonrijders van IJssportvereniging Alblasserwaard willen meer mensen enthousiast maken voor hun sport. Daarom organiseert de trainingsgroep op woensdag 31 januari van 20:00 tot 21:00 uur een schaatsclinic Schoonrijden op het ijs van de bovenbaan van de Sportboulevard in Dordrecht.

In deze groep trainen mensen uit Brabant en uit een groot deel van de Alblasserwaard. Vanaf 19:35 uur is de inloop met het passen van de schoonrijschaatsen, daarna een korte presentatie op het ijs van wat schoonrijden is en dan meedoen en zelf uitproberen.

Schoonrijden is een oude schaatstechniek, een rustige sierlijke manier van schaatsen. Van de buitenkant naar de binnenkant van de schaats maak je al zwierend prachtige bogen op het ijs; alleen, samen of in een groep aan een stok zwier je heerlijk over de baan. Regelmatig zijn er regionale en nationale wedstrijden waar altijd leden van de Dordtse Schoonrijders aan meedoen. De techniek van het schoonrijden is ook heel goed voor als je beter wilt worden met hardrijden, omdat de techniek je leert het ijs en je schaatsslag optimaal te benutten.

Gevraagd wordt om voor de clinic eigen schaatsen mee te nemen. Wie geen eigen schaatsen heeft: er zijn speciale schaatsen beschikbaar. Handschoenen zijn verplicht, verder is er geen aparte kleding nodig. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. Om een goede indruk te krijgen van het schoonrijden, kan gekeken worden op de website www.knsb.nl/schoonrijden.

Wie woensdag 31 januari niet in de gelegenheid is, kan altijd op een andere woensdag, tot half maart, een training bijwonen.