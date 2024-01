Lekkerlands’ erelid Rien van Anrooij (69) overleden

do 25 jan 2024, 14:23

NIEUW-LEKKERLAND • Na een ziekbed van enkele maanden is op 23 januari oud-voorzitter Rien van Anrooij van vv Nieuw-Lekkerland op 69-jarige leeftijd overleden. Van Anrooij was tot eind 2023 nog voorzitter van de Vriendenclub en ad interim wedstrijdsecretaris pupillen.

‘De vereniging verliest in Rien een lid met een uitermate Groen-Wit hart, die al vanaf zijn tiende jaar lid was van onze vereniging. Hij heeft nog lange tijd in de senioren gevoetbald. De hele familie Van Anrooij heeft een Groen-Wit hart, want ook zijn vader en moeder waren al actief in onze vereniging en ook de zoon en dochters van Rien zijn besmet met het groen-witte virus, dat zij op hun beurt weer door hebben gegeven aan hun kinderen, want ook die zijn lid van onze vereniging’, meldt het Lekkerlandse bestuur op de clubkanalen.

Rien van Anrooij deed onder meer de ledenadministratie van vv Nieuw-Lekkerland en was voorzitter in de periode van de verhuizing van het oude naar het nieuwe complex.

Vorig jaar werd hij vanwege zijn verdiensten voor de club benieuwd tot erelid.

‘Met het overlijden van Rien verliest de vereniging een markant lid die er altijd was en met het Rad van Avontuur voor de nodige sfeer in de kantine zorgde’.