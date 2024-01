Ralph Sap aan de slag voor Set-up Club Volley Vijfheerenlanden

di 23 jan 2024, 08:56

MEERKERK/VIANEN • Set-up Club Volley Vijfheerenlanden heeft de professionele kracht gevonden waarnaar men op zoek was: Ralph Sap.

Ralph start zijn werkzaamheden voor de Set-up Club met het voorbereiden en geven van kennismakingslessen op basisscholen, het organiseren van een scholentoernooi, het invullen van taken bij de twee clubs (train-de-trainer en het geven van CMV-training) en het uitwerken van een aanpak voor beachvolleybal.

“Ik vind het leuk om kennis te delen”, vertelt Ralph. “In het begin trainde ik alleen jeugd, zowel clubteams als selectieteams van de Nevobo. Dit waren meisjes en jongens in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Bij verenigingen geef ik vaak training in de combinatie van het eerste seniorenteam met een opleidingsteam in de jeugd. Ik vind het leuk om te presteren en te gaan voor de winst, maar dan wel door het steeds verbeteren van spelers en speelsters, waar ook plezier hebben een heel belangrijk onderdeel is!”

“Het is voor mij een mooie uitdaging om als volleybal professional voor de Set-up Club Volley Vijfheerenlanden, bestaande uit Volley Meerkerk en Volleybalvereniging Servia, aan de slag te gaan.”

Sinds februari 2023 is Volley Meerkerk ‘95 onderdeel van ‘Set up Club Volley Vijfheerenlanden’. Dit is een samenwerking met de Nevobo, de gemeente Vijfheerenlanden en volleybalvereniging Servia in Vianen. Met elkaar zien ze een unieke kans om sport en bewegen, en de volleybalsport in het bijzonder, een impuls te geven.