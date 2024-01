Dames 1 Volley Meerkerk verliest met 3-1 van Vives

di 23 jan 2024, 08:45

IJSSELSTEIN/MEERKERK • Het eerste damesteam van Volley Meerkerk heeft zaterdag met 3-1 verloren van Vives uit IJsselstein.

De eerste ontmoeting dit seizoen, thuis in Meerkerk, ging verloren met 4-0. Hoop op een goed resultaat werd verder getemperd door enkele blessures, waardoor Volley Meerkerk maar negen speelsters ter beschikking had.

In de eerste set liet Volley Meerkerk de tegenstander te veel in hun spel komen. Tot 6-6 ging het gelijk op, maar daarna kreeg Vives de overhand. De ploeg kreeg twee serviceseries tegen van vier en vijf punten en verloor de set met 25-16.

In de tweede set moesten de Meerkerkse dames even in de wedstrijd komen, maar vanaf een 15-13 achterstand draaiden ze dit keer de rollen om en namen de leiding door servicedruk en diversiteit in de aanval. Vives nam nog een time-out en gebruikte veel wissels, maar dit kon ze niet meer redden. Volley Meerkerk won de set knap met 23-25.

In de derde set knokte Volley Meerkerk voor wat het waard was, maar het was niet genoeg. Vives won met 25-20. In de derde set was de spreekwoordelijke koek op. Er waren geen wisselmogelijkheden meer en vanaf het eerste moment liep Vives uit. Ook een time-out zorgde helaas niet voor de ommekeer. Het werd 25-13 voor Vives en dat zorgde voor een 3-1 verlies.

Zaterdag 27 januari om 17.45 uur spelen de dames thuis in de Linde tegen De Moriaan Symmachia Roosendaal dames 1.