VC WIK opnieuw onderuit in derby tegen Next Volley

ma 22 jan 2024, 08:22

DORDRECHT • VC WIK heeft de derby tegen Next Volley Dordrecht voor de tweede keer dit seizoen met 3-1 verloren. De Groot-Ammerse volleyballers handhaafden zich desondanks op de zesde plaats in de 1e divisie B; Next Volley staat derde.

In de tweede set liet VC WIK het op de ‘big points’ liggen (25-22), in de eerste en derde set was het verschil aanzienlijk groter: 25-18 en 25-12. Pas in deel vier wierp WIK alle schroom van zich af. Het leverde leuke rally’s op, die mede dankzij een goede pass en mooie blokpunten ditmaal in het voordeel van de bezoekers uitpakten: 21-25.

Zaterdag 27 januari speelt VC WIK om 16:45 uur thuis tegen Volley Zuid. Aangezien de Ammenaren dit jaar pas twee punten pakten, is een overwinning meer dan welkom.