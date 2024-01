Lexmondse Ciska Stark pakt viermaal goud op Winter World Master Games in Italië

za 20 jan 2024, 19:49

ITALIË/LEXMOND • Schaatsster Ciska Stark heeft maar liefst vier gouden medailles gewonnen op de Winter World Master Games. In de categorie dames 60plus was ze de beste op de 500, 1500, 3000 en 10.000 meter.

De Winter World Master Games (vierjaarlijkse ‘OIympische Spelen’ voor 30+’ers) werden vanwege de ijscondities verplaatst van Lago Palù naar het 1000 meter minder hoog gelegen Baselga di Piné. Er stonden schaatsers uit meer dan tien landen aan de start, waaronder veel Nederlanders.

Klasse apart

In de categorie dames 60plus was Ciska Stark aan klasse apart. Op alle vier de afstanden pakte de Lexmondse het goud. Op de zware 10.000 meter -met windkracht 5- lag dit voor de hand, omdat ze de enige deelnemer was. Maar overall, dus met alle jongere klassen erbij, zou Stark op de langste afstand knap derde geworden zijn.