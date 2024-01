Chris de Lange erelid van vv Streefkerk en lid van verdienste van de KNVB

STREEFKERK • Chris de Lange is benoemd tot erelid van voetbalvereniging Streefkerk. De Lange zit in 2024 vijfentwintig jaar in het bestuur, waarvan de laatste (ruim) tien jaar als voorzitter.

Ook de KNVB had een verrassing voor Chris de Lange in petto en benoemde hem tot lid van verdienste van de voetbalbond.