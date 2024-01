Volley Meerkerk’95 verliest thuis van hekkensluiter

ma 15 jan 2024

MEERKERK • De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 heeft zaterdag in eigen huis met 2-3 verloren van hekkensluiter Halley. Hierdoor zakten de geelzwarten naar de tiende plaats in de eerste divisie B.

Volley Meerkerk startte sterk (25-17), maar gaf de tweede set na een 14-8 voorsprong uit handen. Een dubbele wissel hielp onvoldoende (25-27).

Na de derde set (een makkelijke 25-14) leken de Meerkerkse volleybalsters op weg naar een regelmatige zege. Aanvallend liep het echter niet in deel vier (21-25), waardoor een beslissende vijfde set noodzakelijk was. Ook hierin was het aanvallend simpelweg niet goed genoeg, met als gevolg dat Hally met de winst ging strijken.