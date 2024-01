Hugo van Wijngaarden twaalfde

zo 7 jan 2024, 10:58

REGIO • Jan van Arckel-jeugdcyclocrosser Hugo van Wijngaarden uit Giessenburg is in de landelijke veldrit Wollebrand in zijn leeftijdscategorie achtste geworden. Door de overvloedige regenval was het parcours erg zwaar.

In categorie 6 kampte Max van Kolfschoten met rugklachten, die hem in de laatste ronde zelfs noopten af te stappen. Jammer, want de Giessenburger had een goede start.