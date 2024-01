• Het parcours in Groot-Ammers is onvoldoende begaanbaar.

Wintercompetitiewedstrijd in Groot-Ammers gaat zaterdag 6 januari niet door

do 4 jan 2024, 15:32

Sport 1.467 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • De RC Jan van Arckel-wintercompetitiewedstrijd in Groot-Ammers (MTB/cyclocross) gaat zaterdag 6 januari niet door.

De hoge waterstand in de Lek, waardoor het vele regenwater niet afgevoerd kan worden, is hier debet aan. Het parcours is onvoldoende begaanbaar.

Eerder moest ook de wedstrijd in Noordeloos vanwege de natte omstandigheden al worden geannuleerd.