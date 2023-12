Bryant Boogert uit Hoogblokland derde op het Kerstsprinttoernooi

HOOGBLOKLAND • Bryant Boogert (18) uit Hoogblokland is op dinsdag 26 december derde geworden bij het Kerstsprinttoernooi in Heerenveen.

Het Kerstsprinttoernooi is een toernooi over 100, 300 en 500 meter. Op de 100 meter evenaarde Bryant zijn PR in 10.25. Op de 300 meter schaatste hij een PR in 23.81. Over beide ritten was Bryant niet erg tevreden, met name over zijn coördinatie.

Als laatste startte hij voor de 500 meter, met 10.15 reed hij zijn snelste opening ooit en met een snelle ronde finishte hij is een mooi nieuw PR van 36.35. Bij de Junioren A eindigde Bryant als derde in het eindklassement.